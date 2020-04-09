دواء لعلاج كورونا أصبح جاهزاً لاختباره على البشر

2020/04/09 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت اختبارات العقار الجديد المضاد لثلاثة أنواع من فيروس كورونا بما فيها SARS-Cov-2، على الفئران المخبرية والخلايا البشرية المزروعة، فعالية عالية، وأصبح جاهزا للاختبارات السريرية.وتفيد مجلة Science Translational Medicine ، بأن مجموعة علمية برئاسة رالف باريك من جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل، تريد مع البشرية جمعاء الحصول على دواء للقضاء على فيروس كورونا.ويبدو […]

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