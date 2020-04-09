كرد شرق الفرات.. كي لا يقعوا ضحية تصفية الحسابات

2020/04/09 | 12:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد أمام كرد سوريا إلا خيار واحد، وهو إثبات وطنيتهم، بعيداً عن تأثيرات القيادات الكردية التركية التي تعتقد أنها تستطيع أن تجعل شرق الفرات ساحة لتص...

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