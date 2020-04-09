في زمن «الكورونا» افتتاح معسكر تدريب جديد لـ «حزب الله» بدير الزور

2020/04/09 | 12:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت ميليشيا #حزب_الله اللبناني، معسكر تدريب جديد داخل مدينة #دير_الزور (شرقي سوريا) للمتطوعين الجدد في صفوفها.مصادر محلية، أكدت لموقع «الحل نت»، أن «الضابط في #الحرس_الثوري الإيراني “الحاج صفا الرجائي” يشرف على المعسكر الجديد الكائن…

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