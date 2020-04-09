البشائر تحتفي بتأسيسها وتدعو الى تشكيل حكومة وطنية تلبي مطالب المتظاهرين

2020/04/09 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت حركة البشائر الشبابية القوى السياسية العراقية عموماً للاسراع بتشكيلِ حكومةٍ وطنيةٍ تأخذُ على عاتقها تلبيةَ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين.وقالت الحركة في بيان بمناسبة ذكرى تأسيسها ان الحكومة الجديدة مطالبة “بإصدار قراراتٍ جريئةٍ ومواقف شجاعة تضع مصلحةَ العراق العليا في المقدمة، بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، وتحرص على إبعاد العراق عن دائرة الصراعات […]

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