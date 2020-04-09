2020/04/09 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي.وقال العامري، إن “السياقات الدستورية عادت إلى طبيعتها وأن الكتلة الأكبر أخذت استحقاقها”.وأضاف: “سندعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة”.وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق من اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: السياقات الدستورية عادت الى طبيعتها والكتلة الأكبر أخذت استحقاقها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: السياقات الدستورية عادت الى طبيعتها والكتلة الأكبر أخذت استحقاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).