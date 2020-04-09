"الزرفي" يكشف اسباب عدم اعتذاره عن التكليف .. ويعد بإستكمال مشروعه

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

كشف المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي، أسباب اعتذاره عن تشكيل الحكومة العراقية.وقال الزرفي في كلمة له: "أشعر بالأسف لما آل اليه التكليف وسط كل الدعم الذي تكلل به من جموع الخيرين والنشامى من أبناء شعبنا الصابر المحتسب، وأقدم إعتذاري أولا لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقي...

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