نص المرسوم الجمهوري بتكليف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوما جمهوريا بتكليف مطفى عبد اللطيف الكاظمي بتشكيل مجلس الوزراء .وجاء في المرسوم : يتولى الكاظمي تسمية اعضاء وزارته وتقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم.

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