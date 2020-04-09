محمد شاكر يُغني “خلصت القصة” في زمن الكورونا

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحت شعار “سيمُر كل مُر”، طرح الفنان اللبناني محمد شاكر أحدث أغنياته، أغنية “خلصت القصة” حصرياً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.وإعتبر محمد شاكر أن المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا سوف تمُر لأن إرادة الحياة أقوى، ومن هذا المنطلقطرح أغنية “خلصت القصة” للجمهور في فترة الحجر المنزلي.وجاءت أغنية “خلصت القصة” […]

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