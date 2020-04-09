تعرف اكثر على مصطفى الكاظمي المكلف الجديد لرئاسة الحكومة العراقية

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلف الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد اعلان عدنان الزرفي تنحيه عن هذه المهمة.

واعتبر الزرفي اعتذاره عن الاستمرار بالتكليف مرده "الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا".

فشل الزرفي بتشكيل الحكومة جاء بعد توافق قوى شيعية وسنية فضلا عن إقليم كوردستان على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة.

واعلن إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وتحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، توزير الكاظمي لخلافة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

وامام الكاظمي مهلة 30 يوماً تبدأ من التاسع من نيسان الجاري لتشيل الحكومة الجديدة التي فشل بها محمد علاوي، وعدنان الزرفي.تنشر شفق نيوز سيرة خاصة بالمكلف الجديد مصطفى الكاظمي:ولد مصطفى عبداللطيف المعروف بالكاظمي، في بغداد عام ١٩٦٧، ينتسب لعشيرة الغريب حيث نزحت أسرته من الشطرة - ذي قار إلى كرخ بغداد(الكاظمية).



والده الحاج عبداللطيف مشتت الغريباوي، سكن بغداد قادماً من الشطرة عام ١٩٦٣ واخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد.وكان عبداللطيف مشتت ممثل للحزب الوطني الديمقراطي حزب كامل الجادرجي في الشطرة.وللكاظمي بكالوريوس في القانون، لا يمتلك جنسية غير العراقية، وامتلك ايضا جواز لجوء سياسي خلال وقت معارضة نظام صدام حسين.غادر مصطفى الكاظمي العراق عام ١٩٨٥ عن طريق كوردستان العراق إلى ايران ثم ألمانيا ثم بريطانيا اختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفي.كما عمل رئيسا لتحرير مجلة الأسبوعية- صاحب امتيازها برهم صالح- كما برز في مجال حل النزاعات وتوثيق جرائم النظام السابق عمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية ساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق وأدار مؤسسة الحوار الأنساني للتأسيس للحوار بديلا.

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