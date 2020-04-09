السليمانية تحذر من العودة الى نقطة الصفر في مكافحة فيروس كورونا

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية يوم الخميس من العودة الى نقطة الصفر في مكافحة فيروس كورونا في حال عدم الالتزام بقرار فرض حظر التجوال.

وقال هورامي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي نشره اليوم انه اذا تم خرق حظر التجوال بشكل تام فانه سنعود الى نقطة الصفر.

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