المنافذ الحدودية تصدر بيانا لتعزيز قرارات مجلس الوزراء

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، بياناً بشأن قرارات مجلس الوزراء لتعزيز وضمان وحدة الإدارة في المنافذ.

وذكرت الهيئة في بيان ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات ملزمة التطبيق لتعزيز دور هيئة المنافذ الحدودية في الإشراف والرقابة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وضمان وحدة الإدارة في المنافذ كافة.

وأشارت إلى أن “مجلس الوزراء قرر الزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف، بالعمل لمدة اربع وعشرين ساعة اضافة الىأن يكون دور هيأة المنافذ الحدودية رقابيا، إشرافيا تدقيقيا، بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي ، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية والزامها بإقامة الدعاوى امام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك.

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