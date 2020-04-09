بومبيو : العقوبات لا تشكل عائقا أمام وصول المساعدات الطبية لإيران

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن موقف بلاده من المطالب الإيرانية بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأكد بومبيو في تصريح، ان العقوبات التي يتحدث البعض عن تأثيرها على قدرة ايران على مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، لا تشكل عائقا أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية اليها، مضيفا ان الولايات المتحدة أبدت ومنذ اليوم الأول لظهور الوباء استعدادها تقديم يد العون لإيران في مواجهة الازمة، لكن القيادات الإيرانية قابلت ذلك بالرفض، فيما لفت بومبيو إلى بلاده مستعدة للمساعدة في هذا المجال، لكنها لن تلغي العقوبات المفروضة على ايران.

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