2020/04/09 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أول تصريح للكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

يتبع.



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محافظ الديوانية يقرر إدارة المستشفى التعليمي في المحافظة مو موقع أدنى بسبب ’’سوء خدماته’’

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (09 نيسان 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه &q

بغداد اليوم- بغداد

كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (9 نيسان 2020)، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدلاً عن عدنان الزرفي الذي اعتذر عن اكمال التكليف.

والكاظمي هو مصطفى عبد اللطيف، وتسمية الكاظمي تعود إلى

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