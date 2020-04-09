بالوثيقة.. مرسوم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة


بالوثيقة.. مرسوم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة
2020/04/09 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (09 نيسان 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف، مصطفى الكاظم...

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