بالوثيقة.. مرسوم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/09 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (09 نيسان 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف، مصطفى الكاظم...





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