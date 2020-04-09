2020/04/09 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (09 نيسان 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف، مصطفى الكاظم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. مرسوم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (09 نيسان 2020)، المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف، مصطفى الكاظم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. مرسوم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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