قراءة جديدة في رواية ” مذلّون مهانون” لدوستويفسكي

2020/04/09 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جودت هوشيار في عام 1846 كان دوستويفسكي في الرابعة والعشرين من العمر ، حين نشر روايته الأولى ” الفقراء ” وقد لقيت الرواية رواجا عظيما ، ورحب بها اشهر النقاد الروس من التيار الثوري الديمقراطي وعلى رأسهم ، ناقد روسيا الكبير فيساريون بيلينسكي (1811-1848) .ودفعت هذه الرواية بدوستويفسكي الى الصف الأول بين ادباء […]

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