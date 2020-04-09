الأزهر يعلق على دفن الموتى بشكل جماعي

2020/04/09 | 12:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على دفن الموتى بشكل جماعي بسبب فيروس كورونا، وأوضح الحكم الشرعي للجوء السلطات في أي دولة إلى دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد.وأوضح المركز أن “المأثور من فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم- وما جرى عليه عمل الصحابة من بعده أن يفرد كل […]

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