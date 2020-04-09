2020/04/09 | 12:51 - المصدر: الغد برس

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الكاظمي: أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالب

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الكاظمي: أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها

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