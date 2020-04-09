التربية توجه ببث دروس الكترونية لطلبة التعليم المهني

2020/04/09 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت وزارة التربية، اليوم الخميس، الهيئات التدريسية للتعليم المهني من أجل بث دروس الكترونية للطلبة عبر المنصة التي كانت قد أطلقتها خلال شهر آذار الماضي.وقال مدير المديرية العامة للتعليم المهني بالوزارة سعد إبراهيم عبد الرحيم في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنَّه “تم التوجيه الى جميع مدرسي ومعلمي التعليم المهني في المدارس […]

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