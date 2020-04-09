قبيل الجمعة.. الصدر يتحدث عن “فعل محرّم” يخص “سجدة الـ30 دقيقة” المرتقبة

2020/04/09 | 12:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تنويهًا بشأن “سجدة الـ30 دقيقة” التي كان قد دعا اليها في وقت سابق، لتأديتها يوم غد الجمعة بعد صلاة الظهر.وكتب الصدر ان “الالزام في سجود الـ30 دقيقة هو الزام باطني واخلاقي وليس تشريعي”، معتبرا ان “اعتباره الزاما تشريعيا هو بدعة”

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