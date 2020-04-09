في أول تصريح بعد تكليفه.. الكاظمي يتعهد بتشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين

2020/04/09 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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