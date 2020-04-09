العامري: الكتلة الأكبر أخذت استحقاقها وسندعم الكاظمي

2020/04/09 | 12:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، دعمه للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي.ونقلت قناة "الميادين" عن العامري قوله، إن "السياقات الدستورية عادت إلى طبيعتها وأن الكتلة الأكبر أخذت استحقاقها".وأضاف العامري "سندعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة".وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان المكلف عدنان الزرفي انسحابه واعتذاره عن تشكيل الحكومة.

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