عمدة لندن ينتقد مورينيو لخرقه قوانين الحجر الصحي

2020/04/09 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عمدة مدينة لندن صادق خان، سلوك البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما قاد تدريباً للاعبي توتنهام في حديقة، ما شكل خرقاً لقوانين الحجر الصحي والطوارئ في البلاد.

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