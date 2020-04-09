بالوثيقة .. المرسوم الجمهوري بتكليف الكاظمي

2020/04/09 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) المرسوم الجمهوري رقم 12 والذي تضمن تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة.

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