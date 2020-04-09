البشائر تلغي احتفالية تأسيسها تضامنا مع الشعب العراقي

2020/04/09 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت حركة البشائر تعليق احتفالها بذكرى تأسيسها ، بسبب الأجواء المربكةٍ التي يعيشها الشعب العراقي العزيز، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.واعلنت الحركة في بيان، تضامنها مع عموم “الشعب العراقي المعطاء، مشيرة الى انها الغت الاحتفال وجميعَ النشاطات بهذا الشأن، وتحويل المبالغ المخصصة لذلك، مع الجهود الجبارة لشبابنا الواعي والغيور للمساهمة […]

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