2020/04/09 | 13:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برھم صالح، الخميس، رسميا، رئيس جھاز المخابرات، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد اعتذار الزرفي عن التكليف....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مراسيم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مراسيم تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).