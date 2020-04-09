ريتا_عودة - ريتا عودة - ((لَحْظَةُ التَّجَلِّي))... وَمَضَات

2020/04/09 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)((لَحْظَةُ التَّجَلِّي))حَوْلَ نَفْسِي،بِصَفَاءٍ أَدُورُفَأَسْمُوَ.خَارِجَ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ،أرَى مَا لا يُرى،وَأَسْمَعُ...تَغْريدَ طُيُورٍكَثيرَة،فَأتَجَلَّى شَاعِرةً...وَحِينَإلى صَوْمَعَتِي أَهْبِطُ،أَعُودُ شَمْعَةًتَحْلُمُأَنْ تَحْتَرقَلِتُضِيءَالقُلُوبَمَرًّة أُخْرَى.(2)عَلَى حَافَةِ ال......

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