مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: اطلاق خمسة مشاريع خدمية في الفلوجة رغم فرض حظر التجوال الصحي

2020/04/09 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية وعضو خلية ازمة كورونا في المحافظة جاسم العسل اليوم ، اليوم الخميس، عزم الحكومة المحلية اطلاق خمسة مشاريع خدمية في مدينة الفلوجة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اجراءات خلية ازمة كورونا.وقال العسل في حديث خص به “العهد نيوز، ان “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي […]

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