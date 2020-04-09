بالصور.. صالح يسلم امر التكليف للكاظمي بحضور الحلبوسي وقيادات الكتل السياسية

2020/04/09 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سلم رئيس الجمهورية برهم صالح مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي رسميا كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.واظهرت صور عممها المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ان عملية التكليف تمت بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اضافة الى عدد من قيادات الاحزاب والكتل السياسية.وحظر عملية التكليف رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، و رئيس تيار […]

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