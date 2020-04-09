العامري يُعلّق بشأن تكليف الكاظمي: الكتلة الكبرى أخذت استحقاقها

2020/04/09 | 13:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّق رئيس تحالف “#الفتح” #هادي_العامري، اليوم الخميس، على تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل #الحكومة_العراقية.وقال العامري في تصريحٍ من قصر السلام ببغداد، إن «السياقات الدستورية عادت إلى طبيعتها».وأضاف: «الكتلة الكبرى أخذت استحقاقها»، متعهداً بدعم #مصطفى_الكاظمي…

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