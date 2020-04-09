2020/04/09 | 13:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تعلق على تكليف "الكاظمي" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تعلق على تكليف "الكاظمي" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).