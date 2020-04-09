2020/04/09 | 13:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كلف الرئيس العراقي، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي

وكان مصطفى الكاظميتسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف "الكاظمي" بالصور .. بحضور كبار القادة والمسؤولين في قصر السلام) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف "الكاظمي" بالصور .. بحضور كبار القادة والمسؤولين في قصر السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).