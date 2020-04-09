صور جديدة لتسلم الكاظمي كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية

2020/04/09 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على صور جديدة، لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور أغلب رؤساء الكتل السياسية.

وأظهرت صور لمراسم التكليف الرسمي، حضور رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، بدءاً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والقيادي بتحالف الفتح فالح الفياض، والقيادي بتحالف البناء خميس الخنجر، والقيادي بالتيار الصدري نصار الربيعي، ورئيس القضاء الاعلى فائق زيدان، وغيرهم.

وفي أول تصريح له بعد التكليف، تعهد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخميس (9 نيسان 2020)، إنه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين في مقدمة أولويتاها.

وقال الكاظمي عبر حسابه في تويتر: "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق".

كما تعهد الكاظمي، بأن عمل حكومته على "حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

بغداد اليوم- خاص

عبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الخميس (09 نيسان 2020)، عن ارتياحه لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

علّقت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (09 نيسان 2020)، على اعذار المكلف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، خلفاً له.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة "ت

بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخميس (9 نيسان 2020)، إنه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين في مقدمة أولويتاها.

وقال الكاظمي عبر حسابه في تويتر: "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أما

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