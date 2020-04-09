بعثة الأمم المتحدة تعلق على اعتذار الزرفي وتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/09 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علّقت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (09 نيسان 2020)، على اعذار المكلف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، خلفاً له.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)،: "نقدر ونثمن العمل الدؤوب الذي أداه السيد عدنان الزرفي خلال الاسابيع الماضية".

وأضافت، "نرحب بتعيين السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة"، مؤكدة أن "حجم التحديات التي تواجه العراق حالياً يتطلب قيادة موحدة تعمل بحزم".

وكلف رئيس الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاره.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الخميس (09 نيسان 2020)، تقديم اعتذاره رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة.

بغداد اليوم- خاص

عبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الخميس (09 نيسان 2020)، عن ارتياحه لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

وقال

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على صور جديدة، لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور أغلب رؤساء الكتل السياسية.

وأظهرت صور لمراسم التكليف الرسمي، حضور رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية

بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخميس (9 نيسان 2020)، إنه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين في مقدمة أولويتاها.

وقال الكاظمي عبر حسابه في تويتر: "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أما

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