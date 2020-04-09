نائب عن الوطني الكردستاني يعلق على تكليف الكاظمي ويتحدث عن سبب ’’يُنجح مهمته’’

2020/04/09 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

عبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، الخميس (09 نيسان 2020)، عن ارتياحه لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

وقال جباري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مصطفى الكاظمي شخصية وطنية ويحظى بمقبولية وهو صديق للشعب الكردي، ونتوقع النجاح بمهمته المقبلة".

وأضاف، "نعتقد أن الكاظمي سينجح بمهمته كونه يحظى بتوافق الأطراف الشيعية وبدعم من قبل الكتل الكردية والسنية وهذا الأمر مهم لأي رئيس وزراء ليتمكن من النجاح بمهمته".

وأوضح جباري، أن "الكاظمي حريص على تنفيذ مطالب إقليم كردستان وفقا للدستور وقد أجرى مجموعة اتصالات مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي وتم بحث مختلف القضايا ونتوقع أن العلاقات بين بغداد وأربيل ستشهد تطورا في عهده".

وكلف رئيس الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، بدلاً عن عدنان الزرفي، الذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على صور جديدة، لتكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور أغلب رؤساء الكتل السياسية.

وأظهرت صور لمراسم التكليف الرسمي، حضور رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية

بغداد اليوم- بغداد

علّقت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (09 نيسان 2020)، على اعذار المكلف السابق، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، خلفاً له.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة "ت

بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الخميس (9 نيسان 2020)، إنه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين في مقدمة أولويتاها.

وقال الكاظمي عبر حسابه في تويتر: "مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أما

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