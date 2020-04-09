صحة النجف تصدر بيانا بعد شفاء 14 مصابا بكورونا

2020/04/09 | 13:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة النجف، الخميس، بيانا بعد شفاء 14 مصابا بكورونا.وقال مدير عام صحة النجف الاشرف رضوان كامل الكندي في بيان تلقته وكالة صدى “نعلن لأبناء المحافظة عن تعافي اربعة عشر مريضا من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم”.واضاف ان “هذا تم بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا

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