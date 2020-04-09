2020/04/09 | 13:19 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولد مصطفى عبداللطيف المعروف بالكاظمي في بغداد عام ١٩٦٧
ينتسب لعشيرة الغريب حيث نزحت أسرته من الشطرة - ذي قا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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