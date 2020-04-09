من هو مصطفى الكاظمي


من هو مصطفى الكاظمي
2020/04/09 | 13:19 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ولد مصطفى عبداللطيف المعروف بالكاظمي في بغداد عام ١٩٦٧

 

ينتسب لعشيرة الغريب حيث نزحت أسرته من الشطرة - ذي قا...

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