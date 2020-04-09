الامم المتحدة تعلق بـ3 لغات على انسحاب الزرفي وتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/09 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت بعثة الامم المتحدة، باللغة العربية والانكليزية والكردية، على انسحاب المكلف السابق عدنان الزرفي وتكليف رئيس جهاز المخابرات بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي.وكتبت البعثة في سلسلة تغريدات رصدتها “يس عراق”، إنه “نقدّر ونثمّن العمل الدؤوب الذي أداه السيد عدنان الزرفي خلال الأسابيع الماضية، ونرحب بتعيين السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة”.[…]

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