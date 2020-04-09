سقوط اربعة ضحايا بتفجير في متنازع عليها

2020/04/09 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بمقتل واصابة اربعة مدنيين بتفجر في قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في منطقة "شيخ باوه" التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين مستهدفة مدنيين فلاحين اثناء توجههم الى عملهم.

وبحسب المصدر ان التفجير اسفر عن مقتل فلاحين واصابة اثنين اخرين بجروح.

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