تركيا: “عنتاب” تغلق شوارع داخل المدينة ومسؤولة تركية تشيد بالتزام السوريين

2020/04/09 | 13:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت ولاية “عازي عنتاب” جنوب #تركيا عدداً من شوارع المدينة التي تشهد بالعادة اكتظاظاً يومياً بالمارة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس #كورونا في عموم البلاد.وأعلن والي عنتاب “داوود غول”، عبر صفحته الرسمية في…

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