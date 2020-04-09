2020/04/09 | 13:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أسباب منع دخول المواد الغذائية عبر سيطرة اللج باتجاه محافظة بغداد، عازياً ذلك إلى توجيهات خلية الأزمة في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ"الغد برس، إن "توجيهات خلية أزمة محافظة واسط، وجهت بعدم السماح بخروج المواد الغذائية المحملة من محافظة واسط، باستثناء مواد البصل والثوم والباقلاء، كي لا يتسبب بنقص المواد الغذائية داخل المحافظة".

وأضاف انه "فيما يخص المواد الغذائية القادمة من المحافظات الأخرى، فيسمح لها المرور باتجاه مدينة بغداد، بعد التأكد من الأوراق الثبوتية".

وأشار إلى أن "لجنة من مجلس الوزراء، زارت اليوم مقر السيطرة، للاطلاع على الآليات المتخذة لتسهيل مرور المواد الأساسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن اسباب منع دخول المواد الغذائية القادمة من واسط باتجاه بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن اسباب منع دخول المواد الغذائية القادمة من واسط باتجاه بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).