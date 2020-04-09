تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تصل إلى 135 ألفا في ايطاليا

2020/04/09 | 13:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تخطي أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 135 ألف حالة و 542 حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه "تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الأعداد إلى 17669 حالة وفاة"، حسب وكالة "أكي" الإيطالية.

ووصلت إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتان بمستشفيين ميدانيين دعما لجهود الإيطاليين في مواجهة واحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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