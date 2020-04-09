البصرة تسجل 8 اصابات جديدة بفايروس كورونا وشفاء 6 اشخاص

2020/04/09 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة اليوم الخميس عن تسجيل 8 اصابات جديدة بفايروس كورونا وشفاء 6 .وذكر اعلام الدائرة في بيان ” ان عدد الحالات التراكمية الموجبة 160 ” وحالات الوفاة 15 وحالات الشفاء” 63 وقيد العلاج 82 .

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