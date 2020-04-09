الرافدين يوجه بعض الدوائر بتفعيل الماستر كارد

2020/04/09 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجّه مصرف الرافدين، الخميس، بعض دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف واستلموا بطاقات الماستر كارد إلى تفعيلها واستلام الراتب الشهري عليها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض دوائر الدولة استلموا بطاقات الماستر كارد من المصرف ولم يقوموا بتفعيلها ومازالوا يستلمون رواتبهم الشهرية يدويًا".

وأضاف، أن "على بعض الدوائر الإسراع بمخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة إنجاز تفعيل البطاقات حتى يتم صرف الرواتب الشهرية إلكترونياً لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الأخرى خصوصاً في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة التعامل اليدوي والتوجه نحو النقد الإلكتروني".

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