بالوثيقة، تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أعتذرار عدنان الزرفي

2020/04/09 | 13:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الخميس 2020/4/9 تكليف رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محافظ النجف السابق عدنان الزرفي جراء توافق نادر بين الأطراف السياسية.

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