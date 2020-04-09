الزرفي يعتذر عن تشكيل الحكومة

2020/04/09 | 13:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء المكلف “عدنان الزرفي” أعتذاره عن تشكيل الحكومة الحكومية الجديدة بعد توافق سياسي بين الكتل والأحزاب، اليوم صباحا، 2020/4/9.وقال الزرفي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بغداد: “سأغادر تجربة التكليف وأنا مرتاح الضمير والنفس لأنني ومن عمل معي سعينا بجد وبمؤازرة بعض القوى السياسية والجموع الشعبية الخيرة للانتقال ببلدنا الى شاطئ الأمان …

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