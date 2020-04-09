سائرون: دعمنا مشروط بتعهدات الكاظمي

2020/04/09 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري أن دعم تحالفه لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي مشروط بتنفيذ تعهداته.

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