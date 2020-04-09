2020/04/09 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدد من الحسابات البحرينية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفاة مواطن بحريني، صباح اليوم الخميس 9 أبريل 2020، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.وأوردت هذه الحسابات إن المتوفي كان مصابا بفيروس الكورونا وقد تم الحجر عليه هناك.وتعتبر هذه سادس وفاة معلنة لمواطن بحريني بسبب إصابته بوباء الكورونا، وكانت وزارة الصحة أعلنت في أوقات متفرقة عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول مواطن بحريني مصاب بكورونا في دبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول مواطن بحريني مصاب بكورونا في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).