2020/04/09 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: نحرص للتوصل لتفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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