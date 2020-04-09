من هو مصطفى الكاظمي الإسم الجديد لرئاسة حكومة العراق؟

2020/04/09 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي انسحابه من تشكيل الحكومة ...

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