التيار الصدري يرحب بتكليف الكاظمي تشكيل الحكومة العراقية

2020/04/09 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لرئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل ...

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